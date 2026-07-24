Antalya'da kaldırım işgallerine sıkı denetim

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaz aylarında artan yaya hareketliliği nedeniyle kent merkezindeki denetimlerini yoğunlaştırdı.

Kapalı Yol (Kazım Özalp Caddesi), Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen kaldırım işgalleri, hanutçuluk, seyyar satıcılık ve dilencilik faaliyetleri kontrol edildi.

Denetimlerde, yaya geçişini engellediği belirlenen masa, sandalye, duba, flama, reklam tabelası, askılık ve şemsiye gibi malzemeler kaldırıldı. Seyyar satıcılar ile dilencilere ise ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Yakup Önder, vatandaşların kaldırımları güvenli ve rahat şekilde kullanabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Denetimlerin amacının esnafı cezalandırmak olmadığını ifade eden Önder, vatandaşların kaldırımlarda rahatça yürüyebilmesi, alışveriş yapabilmesi ve esnafın da ticaretini belirli kurallar çerçevesinde sürdürebilmesi için standart oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Önder, ekiplerin denetimlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA