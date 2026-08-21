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Antalya'da Kaçakçılık Operasyonlarında 12 Tutuklama

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Antalya'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, içki, tütün ve tarihi eser ele geçirildi.

Antalya'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde operasyonlar yürütüldüğü belirtildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" iddiasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, adliyeye sevk edilen bu zanlıların tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, "Fuhşa teşvik aracılık veya zorlama suçundan" iddiasına ilişkin operasyonda 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'inin tutuklandığı belirtildi.

Ekiplerce, "Rüşvet suçundan" adli işlem yapılan bir kişinin tutuklandığı aktarıldı.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tütün mamulleri, alkollü içki ve emtia kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtilen açıklamada, 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, 2863 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek (tarihi eser kaçakçılığı) kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı ve bu operasyonda 26 kaçak tarihi sikkenin ele geçirildiği kaydedildi.

Muratpaşa, Aksu, Kepez, Konyaaltı, Kemer, Manavgat ve Alanya ilçelerinde iş yeri, depo ve ikametlerde gerçekleştirilen aramalarda 36 bin 740 makaron, 7 bin 918 paket sigara, 233 elektronik sigara, 1122 şişe kaçak içki, 591 emtia ile 32 kilogram kaçak tütünün ele geçirildiği aktarılan açıklamada, aranan kişilere yönelik çalışmalarda ise 2 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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