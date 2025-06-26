Antalya'da Kaçak İşletmelerin Yıkımı Gerçekleştirildi

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Kemerağzı Mahallesi'nde bulunan kaçak ve kamuya ait park alanları üzerine yapıldığı öne sürülen işletmelerin yıkımı gerçekleştirildi.

Aksu Belediyesi ekiplerince, Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde yer alan ve daha önce mühürlenen işletmeler için bugün yıkım işlemi başlatıldı.

Polis ve çevik kuvvet ekipleri yıkım öncesi bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yıkıma bazı işletmeciler tepki gösterirken, ekipler yıkım esnasında zaman zaman yaşanan gerginliklere müdahale etti.

Yıkımın yasal sürecin tamamlanmasının ardından yapıldığını belirten belediye yetkilileri, söz konusu yapıların park alanlarını işgal ettiğini ve yıkım sonrası bu alanların yeniden kamuya açık hale getirileceğini bildirdi.

İşletme sahiplerine valilik ve mahkeme kararlarını gösteren yetkililer işlemlerini tamamladı, yıkımın ardından işgal edilen alanlarda temizlik çalışmaları başlatıldı.

Alanın yeniden düzenlenerek halkın kullanımına açılacağı belirtildi.