Antalya'da Jandarma Personeli için Terfi Töreni Düzenlendi

Antalya'da üst rütbeye terfi eden 277 jandarma personeli için tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığında görevli 10 subay, 211 astsubay ve 56 uzman jandarmanın bir üst rütbeye terfisi dolayısıyla gerçekleştirilen törene Vali Hulusi Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, jandarma personeli ve aileleri katıldı.

Vali Şahin, buradaki konuşmada, Türk ordusunda rütbe sisteminin sembollerden ibaret olmadığını vurgulayarak, "Bu rütbeler askerimizin gönlünde olan rütbelerdir. Türk ordusunda ilişkiler bir aile içerisindeki süreç gibi işler. Ast, üstüne sevgi ve saygıyla bağlıdır, üst de astını aynı şekilde sever, korur ve yönlendirir." dedi.

Jandarma teşkilatının savaş zamanında kendisine verilen görevi bir asker sorumluluğu ile yerine getirdiğini belirten Şahin, barış zamanında ise jandarmanın kolluk kuvveti olarak suç ve suçluyla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti.

Yeni rütbe alan tüm personeli tebrik eden Şahin, "Antalya jandarmasının da başarılarına yeni başarılar ekleyeceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, terfi eden personele rütbeleri, Vali Şahin ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.