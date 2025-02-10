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Antalya'da İtfaiye Ekiplerine Yangın Söndürme Tatbikatı Düzenlendi

Antalya'da İtfaiye Ekiplerine Yangın Söndürme Tatbikatı Düzenlendi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Manavgat ve Kemer ilçelerinde belediye hizmet personeline yönelik yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta yangın anında alınması gereken önlemler ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı hakkında eğitim verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince Manavgat ve Kemer ilçelerinde belediye hizmet personeline yönelik yangın söndürme tatbikatı düzenlendi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iki ilçede personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta yangın anında alınması gereken önlemler, doğru müdahale ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı hakkında hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimde yangına karşı alınması gereken tedbirler hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel
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