Antalya'da İsrail'in Filistinli esirlere yönelik "idam yasası" protesto edildi

Antalya'da İsrail'in Filistinli esirlere yönelik 'idam yasası' protesto edildi
Antalya'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları??????? temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırıma tepki gösterdi.

Antalya'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları??????? temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırıma tepki gösterdi.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen katılımcılar, tekbir getirip ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Filistin Genç İnisiyatifi Başkan Vekili Mustafa Boynaz, İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının vahşet ve hukuk ihlali olduğunu belirtti.

Mescid-i Aksa'nın 41 gün ibadete kapatılmasının da İslam'a ve Müslümanların izzetine yönelik bir saldırı olduğunu ifade eden Boynaz, şöyle konuştu:

"Siyonist İsrail rejimi tarafından, Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmaktadır. 165 İranlı öğrencinin, siyonist rejim tarafından okul sıralarında katledilmesi ve bu katliamın küresel vicdanda yeteri kadar yer bulmaması bizleri derinden sarssa da bugün burada olduğu gibi dünyanın dört bir yanından yükselen itiraz sesleri bir nebze olsun umudumuzu yeşertmektedir."

Grup, açıklamanın ve dua edilmesinin ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler

Netanyahu'dan NATO üyesi ülkeye tehdit gibi sözler

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi

Skandallarla gündeme gelen belediye başkanı partisinden ihraç edildi
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz

İlk heyet yola çıktı! Uçağa binerken dünyayı rahatlatan sözler
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı

Canlı yayında aşağılanmıştı! Derya'nın son hali şaşırttı
62 yıl sonra gelen veda: Rum polisinin kaçırdığı Reşat Ahmet dualarla toprağa verildi

Rum polisi kaçırmıştı: 62 yıllık hasret şehitlikte son buldu

İddianame tamamlandı! İşte Mika Raun’a yöneltilen suçlama

İddianame tamamlandı! İşte Mika Raun’a yöneltilen suçlama
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke

Savaşın kazananları ve kaybedenleri! Listeye Türkiye'yi de dahil etti
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı

Canlı yayında aşağılanmıştı! Derya'nın son hali şaşırttı
Süper Lig devinden Virgil van Dijk bombası

Süper Lig devinden Van Dijk bombası
Gassal setinden gülümseten görüntüler! Ahmet Kural’ın keyifli anları

Gassal setinde Kubat söyledi, Ahmet Kural oynadı