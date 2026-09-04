Haberler

Antalya'da Kırmızı Bültenle Aranan Zanlı Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da düzenlenen operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Rusya'da nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan M.D., Alanya'da yakalandı ve iade edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Antalya'da düzenlenen operasyonda, Rusya adli makamlarınca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, uluslararası seviyede arananların yakalanmasına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Rusya adli makamlarınca hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan işlem yürütülen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen M.D'nin Antalya'da olduğu belirlendi.

Zanlı, Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından Rusya'ya iade edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: AA
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok

İfade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir tomar değil, metrelerce para! 300 doların karşılığı görenleri şaşkına çevirdi

Bir tomar değil, metrelerce para! Bir kaç doların karşılığı şaşırttı
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı

Pazar yerinde mide bulandıran iddiaya meydan dayağı
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü dönemi sona erdi! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle mi bitecekti?
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı

Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çok sert çakıldı
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

Bu görüntü istifa getirdi

3 gün 3 gece süren düğünde milyonluk takı şoku: Gelin gözaltına alındı

Günlerce süren düğünde sahte gelin şoku: Milyonluk takılar ortada yok