Antalya'da İnşaat İşçisi Düşerek Yaralandı

ANTALYA'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından 2'nci kata düşen Ünal Kayhan (52) yaralandı. Kayhan, düştüğü yerden iş makinesi ile indirildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde 8 katlı inşaat halindeki bir binada meydana geldi. 5'inci katta iskele üzerinde çalışan Ünal Kayhan, bir anda dengesini kaybetti. İskeleye tutunmaya çalışan Kayhan, 2'nci kata düşüp yaralandı. Bu sırada durumu fark eden mesai arkadaşları Kayhan'ın yardımına koştu. İhbarla adrese sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Kayhan, sedyeye alındı. Bu sırada iş makinesinin ucuna takılan palet, Kayhan'ın düştüğü yere doğru uzatıldı. Kayhan'ın üzerinde olduğu sedye iş makinesinin kepçesine alınarak, aşağı indirildi. Kayhan, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.