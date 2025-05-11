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Antalya'da İki Polis Memuru Darp Olayı Nedeniyle Görevden Uzaklaştırıldı

Antalya'da İki Polis Memuru Darp Olayı Nedeniyle Görevden Uzaklaştırıldı
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Antalya'da bir kişinin darbedilmesi olayı sonrası iki polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Antalya'da bir kişinin darbedilmesine ilişkin iki polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı ve haklarında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"11 Mayıs 2025 günü ilimizde, Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görev yapan personelin, bir şahsa yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilgili personel ivedilikle görevden uzaklaştırılmış olup haklarında idari soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
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