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Huzurevinde 3 kişiyi öldüren sanık: Amacım korkutmaktı, ne yaptığımı hatırlamıyorum

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Antalya'da huzurevinde 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren İzzettin Süğüt, "Kendimden geçtim, saldırdım. Çok pişmanım, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Amacım korkutmaktı." dedi. Süğüt, hastanede, arkadaşlarını öldürdüğünü öğrenince ağladığını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait huzurevinde 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren İzzettin Süğüt'ün (65) "Kasten adam öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Taraf avukatlarının salonda hazır bulunduğu duruşmaya Süğüt, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

"HEMŞİRENİN YÜZÜNE DOKUNDUM 'BENİ DARBETTİ' DEDİ"

5 yıldır huzurevinde kaldığını ve sağlık sorunları olduğunu belirten Süğüt, hastaneye gitmesi gerektiğinde yönetimin kendisine araç tahsis etmediğini iddia etti. Bu nedenle yönetimle tartıştıklarını söyleyen Süğüt, "Epilepsi hastasıyım. Ağır beyin kanaması geçirdim. Benim hastane randevum geldi. Başhemşire ve müdür beni çağırdı. 'Tedavi olmak için taksiyle hastaneye gideceksin' dedi. Param olmadığını söyleyerek, 'Bana huzurevi arabası verin' dedim. Veremeyeceklerini söylediler. Ben de hemşirenin yüzüne elimle dokundum. 'Beni darbetti' diye bağırdı" dedi.

Huzurevinde 3 kişiyi öldüren sanık: Amacım korkutmaktı, ne yaptığımı hatırlamıyorum

"ÇIKIŞ İÇİN İMZA ATMAZSAN KADINI TACİZ ETTİĞİNİ SÖYLERİZ DEDİLER"

Hastanedeki tedavisinin ardından huzurevindeki odasında 1 hafta kapalı kaldığını ileri süren İzzettin Süğüt, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Olay günü huzurevi müdürü bana koridorda küfürler etti. Bana vurdu. 'Seni huzurevinden atacağım. Çıkış için imza atmazsan 'kadını taciz ettiğini' söyleriz' dediler. Ben de imza attım. Odama döndüğümde ise maktul Selçuk Goncegül bana iki kere vurdu."

"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Psikolojisinin bozulduğunu ve kendini kaybettiğini söyleyen Süğüt, "Ben de o sinirle mutfağa gittim ve elime geçen ilk bıçağı aldım. Daha sonra arkadaşım Ali Serdar Batır'a saldırdım. Selçuk Goncegül ise sandalyede oturuyordu. Televizyon izliyordu. Kolumu tuttu. Ben de kendimden geçtim, saldırdım. Çok pişmanım, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Amacım korkutmaktı. Ahmet Özdemirel'i neden bıçakladığımı da hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Huzurevinde 3 kişiyi öldüren sanık: Amacım korkutmaktı, ne yaptığımı hatırlamıyorum

"ARKADAŞLARIMI ÖLDÜRDÜĞÜMÜ ÖĞRENİNCE AĞLADIM"

Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'in en yakın arkadaşları olduğunu dile getiren sanık, arkadaşlarının öldürdüğünü hastanede öğrenince ağladığını kaydetti.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM KARARI

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan İzzettin Süğüt, 3 Mayıs 2024'te huzurevi sakinlerinden Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel'i (74) bıçaklamıştı. Goncegül ve Batır olay yerinde, Özdemirel ise kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Goncegül'ün 30'a yakın, Batır'ın göğüs bölgesinden 3, Özdemirel'in ise 20 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlenmişti. Olayın ardından kaçan Süğüt, Atatürk Caddesi'nde yürürken yakalanmıştı.

Huzurevinde 3 kişiyi öldüren sanık: Amacım korkutmaktı, ne yaptığımı hatırlamıyorum
Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
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