Antalya'nın Kepez ilçesinde Hükümet Konağı'nda silahla ateş edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi
Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelen bir kişi silahıyla rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi. Olay yerine özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silah sesleri üzerine Hükümet Konağı boşaltıldı.
Bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca