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Antalya'da HİZ öncesi miting ve yürüyüşte COP31'e karşı sloganlar atıldı

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Antalya'da HİZ öncesi miting ve yürüyüşte COP31'e karşı sloganlar atıldı
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Antalya'da Halkların İklim Zirvesi öncesinde kent merkezinde COP31'e karşı miting ve yürüyüş düzenlendi. Aydın Kanza Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen katılımcıların kuklaları dikkat çekti; meydanda basın açıklaması yapıldı ve konser verildi.

ANTALYA Emek ve Demokrasi Güçleri'nin öncülüğünde, Halkların İklim Zirvesi (HİZ) öncesinde kent merkezinde miting ve yürüyüş düzenlendi. Aksu ilçesindeki Expo alanında devam eden COP31'e karşı gerçekleştirilen etkinlikte yabancı kurum ve derneklerin hazırladığı konseptler dikkat çekti.

Aydın Kanza Parkı'nda saat 14.00 itibarıyla bir araya gelen katılımcılar, kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşe geçti. Pek çok ulusal ve uluslararası kurum ve derneğin destek verdiği zirve öncesi yapılan yürüyüş, polis ekiplerinin gözetiminde ve geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Yürüyüş boyunca güzergah üzerinde çeşitli sloganlar atılırken, şarkılar da söylendi.

Etkinlikte özellikle yabancı kurum ve derneklerin hazırladığı konseptler dikkat çekti. Yabancı derneklerin yaptığı kuş ve insan figürlü el yapımı büyük kuklalar kortejin ön sıralarında taşındı. Bir grubun beyaz çarşaflardan hazırladığı büyük gemi maketi ve kanat figürleri meydanda ve yürüyüş güzergahında görsel bir bütünlük oluşturdu. Başka bir grup, geleneksel kıyafetlerle tahta bacaklar üzerinde yürüdü.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI, KONSER VERİLDİ

Aydın Kanza Parkı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Meydanda toplanan kalabalığa hitaben ortak basın açıklaması okundu. Açıklamanın ardından düzenlenen konserle etkinlik sona erdi.

Diğer yandan, Halkların İklim Zirvesi'nin 15- 18 Kasım tarihleri arasında Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapılacağı açıklandı. Zirve takvimine göre etkinlik süresince küresel iklim krizine yönelik çeşitli panellerin yer alacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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