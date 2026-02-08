Haberler

Antalya'da Heyelan Sonrası Yolda 10 Metrelik Göçük Oluştu

Antalya'da Heyelan Sonrası Yolda 10 Metrelik Göçük Oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kumluca ve Kemer ilçeleri arasında bulunan ana kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu 10 metrelik göçük oluştu. Ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, bölgeye çok sayıda jandarma ve Karayolları ekibi sevk edildi. Yerel yöneticiler de bölgede incelemelerde bulundu.

ANTALYA'da Kumluca ve Kemer ilçelerini birbirine bağlayan ana kara yolunda, heyelan sonrası 10 metrelik göçük oluştu. Yolun çökmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kemer ile Kumluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda, heyelan nedeniyle göçük oluştu. Yolda oluşan yaklaşık 10 metrelik çukur, ulaşımı durma noktasına getirdi. Derin göçük nedeniyle yolun ilgili bölümü trafiğe tamamen kapatıldı, araç geçişleri tek şerit üzerinden sağlandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve Karayolları ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak sürücüleri uyardı. Karayolları ekipleri, heyelanın yaşandığı ve çukurun oluştuğu noktada onarım çalışması başlattı.

Ulaşımın aksamasına neden olan göçük sonrası bölgedeki yerel yöneticiler de incelemede bulundu. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, heyelan oluşan kara yoluna giderek yetkililerden bilgi aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Vali Hulusi Şahin, "Antalya 2025 yılında yağan toplam yağışın hemen hemen yüzde 90'ından fazlasını 38 günde aldı. Bu yağışlı günlerin böyle devam etmesi halinde şubat ayı ortasında 12 ayın toplam yağışı kadar yağışı 45 günde almış olacağız. Bu kadar yoğun yağışa altyapı dayanmadı, toprak suya doyunca heyelanlar, taş düşmeleri oluştu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar

Trump panik içinde! ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim

Türkiye'nin konuştuğu vahşette caninin savunması çıldırttı
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
İstanbul'un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu fark eden şaştı kaldı

İstanbul'un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu anlayan şaştı kaldı
Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim

Türkiye'nin konuştuğu vahşette caninin savunması çıldırttı
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Tahran'dan "Vururuz" tehdidi! Saydıkları listede Türkiye de var
Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak

YÖK'ten sürpriz karar! Sistem kökten değişti, önce 7 ilde başlayacak