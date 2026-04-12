Antalya'da Havaya Ateş Açan Şüpheliler Yakalandı

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, gece saatlerinde havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6273 sokakta meydana geldi. S.H. isimli kişi, 16 kat 90 plakalı aracını yol kenarına çekerek yanında bulunan kuru sıkı tabancayla havaya yaklaşık 10 el ateş açtı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YUNUS TİMLERİ YAKALADI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen motorize yunus timleri, havaya ateş açan S.H. ile yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen arkadaşını kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan araç ve boş kovanlar olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenirken, şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

