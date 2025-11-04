Haberler

Antalya'da Hatay Künefe ve Kebap Festivali İle İlgili Tepkiler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı Caddesi'nde düzenlenen 'Hatay Künefe ve Kebap Festivali', stantların düzensiz yerleşimi ve yaydığı yemek kokularıyla dikkat çekti. Festival, 3-11 Kasım tarihleri arasında devam edecek.

ANTALYA Konyaaltı Caddesi'nde düzenlenen 'Hatay Künefe ve Kebap Festivali'ndeki gelişigüzel stantlar, yoğun yemek kokuları tepki çekti. Kentin en işlek noktalarından biri olan caddede, koşu ve yürüyüş için kullanılan yeşillik alanlar, stantlarla işgal edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde 'Hatay Künefe ve Kebap Festivali' adı altında kurulan satış stantları yoğunluk oluşturdu. Festivalin afişinde yöresel yemeklerin yanı sıra, hediyelik eşya, tekstil ve züccaciye ürünlerine ilişkin bilgiler yer alırken, 'Misafir şehirler' başlığı altında Afyonkarahisar, Kayseri, Trabzon, Erzurum, Şanlıurfa, Gümüşhane şehirlerinin yöresel tatları sıralandı. Kentin en işlek noktalarından biri olan caddede, koşu ve yürüyüş için kullanılan yeşillik alanların stantlarla dolması dikkati çekti.

Festival kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan alanın farklı noktalarına kurulan stantlar, düzensiz yerleşimleriyle tepki çekti. Stantların bir bölümünde yemek pişirilmesiyle oluşan yoğun kokunun çevreye yayıldığı görüldü. Festival kapsamında satışların 3-11 Kasım tarihleri arasında devam edeceği kaydedildi.

Haber- kamera: Aysu DURSUN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna memur ve emeklinin yeni maaşı

İşte kuruşu kuruşuna memur ve emeklinin yeni maaşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.