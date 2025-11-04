Antalya'da Hatay Künefe ve Kebap Festivali İle İlgili Tepkiler

ANTALYA Konyaaltı Caddesi'nde düzenlenen 'Hatay Künefe ve Kebap Festivali'ndeki gelişigüzel stantlar, yoğun yemek kokuları tepki çekti. Kentin en işlek noktalarından biri olan caddede, koşu ve yürüyüş için kullanılan yeşillik alanlar, stantlarla işgal edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde 'Hatay Künefe ve Kebap Festivali' adı altında kurulan satış stantları yoğunluk oluşturdu. Festivalin afişinde yöresel yemeklerin yanı sıra, hediyelik eşya, tekstil ve züccaciye ürünlerine ilişkin bilgiler yer alırken, 'Misafir şehirler' başlığı altında Afyonkarahisar, Kayseri, Trabzon, Erzurum, Şanlıurfa, Gümüşhane şehirlerinin yöresel tatları sıralandı. Kentin en işlek noktalarından biri olan caddede, koşu ve yürüyüş için kullanılan yeşillik alanların stantlarla dolması dikkati çekti.

Festival kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan alanın farklı noktalarına kurulan stantlar, düzensiz yerleşimleriyle tepki çekti. Stantların bir bölümünde yemek pişirilmesiyle oluşan yoğun kokunun çevreye yayıldığı görüldü. Festival kapsamında satışların 3-11 Kasım tarihleri arasında devam edeceği kaydedildi.

Haber- kamera: Aysu DURSUN/ANTALYA,