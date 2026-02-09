Haberler

Güvenlik görevlisi adliye tuvaletinde ölü bulundu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Antalya Adalet Sarayı'nda güvenlik görevlisi Türker Çetinkaya, adliye binasının tuvaletinde ölü olarak bulundu. Sabah saatlerinden itibaren sık sık tuvalete gittiği belirlenen Çetinkaya'nın evli ve 10 yaşında bir çocuğu bulunduğu belirtilirken, polis intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Antalya Adalet Sarayı'nda güvenlik görevlisi olan Türker Çetinkaya (45), adliye binası tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Antalya Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Adliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan Türker Çetinkaya, bodrum kattaki personel tuvaletinde yanındaki silahla birlikte ölü bulundu.

BAŞSAVCI DA OLAY YERİNE GELDİ

İhbarla olay yerine adliye polisi, güvenlik görevlileri ve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, çalışma yaptı.

İNTİHAR İDDİASI

Sabah saatlerinden itibaren sık sık tuvalete gittiği belirlenen Çetinkaya'nın evli ve 10 yaşında bir çocuğu bulunduğu belirtildi. Cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Türker Çetinkaya'nın, intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
