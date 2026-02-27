Haberler

Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Kocaeli İzmit'te iftar öncesi pide kuyruğunda bekleyen bir kişiye silahlı saldırıda bulunuldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iftar için fırında pide sırası bekleyen İ.Y'ye, F.K. tarafından tabancayla ateş edildi. İ.Y. kanlar içinde yerde kalırken, vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
