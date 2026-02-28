İBB'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve hakkında verilen ev hapsi kararı kaldırılan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, görevine iade edildi.

İBB'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, hakkında verilen ev hapsi kararı ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Ev hapsi kararı 210 gün sonra kaldırılmasında rağmen görevden alınma süresi uzatılan Şafak Başa hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

ŞAFA BAŞA GÖREVİNE İADE EDİLDİ

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın görevine iade edilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Şafak Başa'nın avukatı Kerem Donat, şu ifadeleri kullandı:

"İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak BAŞA hakkında yürütülen adli soruşturma sürecine bağlı olarak uygulanan görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin idari süreç hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla işbu açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Bilindiği üzere Doç. Dr. Şafak BAŞA hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 26.04.2025 tarihinde gözaltı işlemi uygulanmış, hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Söz konusu adli kontrol tedbiri 25.11.2025 tarihinde kaldırılmış, yalnızca belirli günlerde imza verme yükümlülüğü ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde daha hafif nitelikte tedbirler uygulanmasına karar verilmiştir. Böylelikle Doç. Dr. Şafak BAŞA'nın kamu görevini yerine getirmesine engel teşkil eden herhangi bir adli kısıtlama ortadan kalkmıştır.

Bu gelişme üzerine, görevden uzaklaştırma tedbirine dayanak oluşturan fiili ve hukuki sebeplerin ortadan kalktığı açıkça ortaya konularak, Doç. Dr. Şafak BAŞA'nın görevine iadesi hususu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na resmi yazı ile arz edilmiştir.

İdari süreç kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde konu Bakanlık makamınca incelenmiş ve görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin süreç yeniden ele alınmıştır.

Gelinen aşamada, hakkında tutuklama kararı bulunmayan, ev hapsi kaldırılmış olan ve görevini yerine getirmesine engel herhangi bir adli yasak bulunmayan bir kamu görevlisine ilişkin sürecin iade şeklinde olması gerektiği açıktır ve yapılan inceleme sonucunda uzaklaştırma tedbiri kaldırılmıştır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla işbu açıklama yapılmıştır.

Saygıyla duyurulur."

