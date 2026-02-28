Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, rüşvet soruşturması kapsamında bu sabah şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Özcan ile birlikte toplam 13 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

"BENİM İÇİN ONURDUR"

Gözaltına alınırken sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan, "Jandarma tarafından gözaltına alındım. Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur!" ifadelerini kullandı.