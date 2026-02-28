Haberler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı. Özcan, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Özcan paylaşımda "Jandarma tarafından gözaltına alındım. Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur!" ifadelerini kullandı. Gözaltı kararının rüşvet soruşturması kapsamında verildiği ifade edildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, rüşvet soruşturması kapsamında bu sabah şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Özcan ile birlikte toplam 13 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

"BENİM İÇİN ONURDUR"

Gözaltına alınırken sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan, "Jandarma tarafından gözaltına alındım. Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur!" ifadelerini kullandı.

Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıdikmen0199:

Ankara’ya geliyor sıra yavaş yavaş sanırım

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Savcı bakan oldu yine rahat durmuyor, yazık bu memlekete

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLevent Şahin:

temizsen bişey olmaz merak etme

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaya Kartalı:

Sayın Özcan kimse bursa verdi diye gözaltına alınmaz bakalım öğreniriz yakında...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

