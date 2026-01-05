Haberler

Eşi ile kızını öldüren şüpheli, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden izin almış

Antalya'nın Serik ilçesinde Zübeyir Canatan, eşi ve kızını bıçakla öldürdüğünü itiraf etti. Psikolojik sorunlar yaşadığını belirten Canatan, olay sonrası Ankara'ya giderek polisle teslim oldu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde eşi Songül Canatan (43) ile kızı Sena Canatan'ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldüren güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan (45) ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim" dedi. Psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden 20 gün izin aldığı belirtilen Canatan, savcılık talimatıyla Ankara'da bir hastanede tedaviye alındı.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan, eşi Songül ile kızı Sena Canatan'ı boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Sabah evden kimsenin çıkmadığını fark edip kapıyı çalan komşuları, açan olmayınca polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekibi de yanıt alamayınca kapıyı açarak eve girdi. Polis, odada anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Çağrılan sağlık ekibi, Songül Canatan ile kızı Sena'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ile kızının cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ANKARA'DA TESLİM OLDU

Olay sonrası 2 valizle evden ayrıldığı belirlenen Zübeyir Canatan, gittiği Ankara'da polise teslim oldu. Gözaltına alınan Canatan'ın ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim. Eşimle tartışmıştım. Tartışma sonucunda eşimi ve kızımı öldürdüm" dediği öğrenildi. Şüphelinin savcılık talimatıyla Ankara'da bir hastanede tedaviye alındığı bildirildi.

Serik'te bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan'ın, psikolojik sorunları olduğunu öne sürerek 2 Ocak'ta iş yerinden 20 gün izne ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
