Antalya'da geleneksel ramazan etkinlikleri sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ramazan Etkinlikleri, konserler ve çeşitli gösterilerle kent sakinlerini bir araya getiriyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen 'Türkülerle Kadın' konseri ile kadınlar sevilen türküleri seslendirdi.

Antalya'da Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Geleneksel Ramazan Etkinlikleri", kent sakinlerini bir araya getiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikler, konserler, illüzyon gösterileri ve Hacivat-Karagöz orta oyunuyla devam etti.

Program kapsamında, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde, İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Kadınlar Korosu tarafından "Türkülerle Kadın" konseri gerçekleştirildi.

Şef Yiğit Aktı yönetimindeki konserde kadınlar, sevilen türküleri seslendirdi.

Etkinliğin ardından, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, Aktı'ya çiçek takdim verdi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
