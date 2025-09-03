Haberler

Antalya'da Falezlerden Düşen Kadını Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Antalya'da gece saatlerinde falezlerden denize düştüğü değerlendirilen Emine Akan için arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başladı. Deniz polisi ve dalgıçlar, Düden Şelalesi etrafında su altı ve üstünde arama yapıyor.

SABAH ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLADI

Antalya'da gece saatlerinde 35 metre yükseklikteki falezlerden denize düştüğü değerlendirilen Emine Akan'ı arama çalışmaları sürüyor. Deniz polisi tarafından gece ara verilen arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Polis ekipleri dalgıçlarla beraber Akan'ın düştüğü düşünülen Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü alan etrafında deniz üstünde ve sualtında arama çalışmalarını sürdürüyor.

BÖLGEDE TUR TEKNELERİ GEZİNTİYE DEVAM EDİYOR

Ekiplerin arama çalışmalarının sürdüğü sırada turistleri gezdiren tur teknelerinin bölgedeki faaliyetleri ise sürüyor. Şelalenin olduğu bölgeye turistleri getiren tekneler demirleyerek, misafirlerin yüzmesini bekliyor. Zaman zaman dalgıçların olduğu bölgelere giren tur teknelerini polis ekipleri uyarıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
