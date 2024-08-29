Antalya'da Falezlerden Düşen Kadın Deniz Polisi Tarafından Kurtarıldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşerek yaralanan bir kadın, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Şirinyalı Mahallesi'nde yaşanan olayda, kadın merdivenlerde dengesini kaybederek yaklaşık 25 metre yükseklikten kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın mümkün olmaması üzerine deniz polisi çağrıldı ve yaralı kadın bota alınarak Yat Limanı'na getirildi. Kadın ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşerek yaralanan kadın, deniz polisince kurtarıldı.
Şirinyalı Mahallesi'nde yakınıyla falezlerden plaja inmeye çalışan Sevilya A. (28) merdivenlerde dengesini kaybederek yaklaşık 25 metre yükseklikten kayalık alana düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşım olmayınca bölgeye çağrılan deniz polisi, yaralıyı bota alarak Yat Limanı'na getirdi.
Sevilya A. ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.