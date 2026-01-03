Eski kayınbiraderinin tabancayla yaraladığı kadın kurtarılamadı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı eski kayınbiraderi Hasan Ali Yıldız (48) tarafından tabanca ile vurulan Gürcistan uyruklu Nora Dzuliashvili (62), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi Aşağı Bayır Sokak'ta yaşayan Hasan Ali Yıldız ile bitişik binada oturan babası Ali Yıldız (72) arasında 23 Aralık'ta saat 13.00 sıralarında tartışma yaşandı. Hasan Ali Yıldız, babası Ali Yıldız ve ağabeyi Ömer Yıldız'ın bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Gürcistan uyruklu Nora Dzuliashvili'yi tabancayla ateş ederek yaraladı. Sesleri duyan komşuların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Ali Yıldız ile Nora Dzuliashvili, ambulansla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Ali Yıldız daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Ali Yıldız, hayatını kaybetti. Nora Dzuliashvili, Manavgat Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli Hasan Ali Yıldız yakalanıp, tutuklanırken; yoğun bakımda tedavisi süren Nora Dzuliashvili dün hayatını kaybetti. Nora Dzuliashvili cansız bedeni morga konuldu. Diğer yandan Hasan Ali Yıldız'ın ağabeyi Ömer Yıldız'ın da bu olaydan birkaç gün önce iş yerinde 2 kişiyi tabancayla öldürdüğü öğrenildi.