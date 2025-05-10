Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor

3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da Dördüncü FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali Gerçekleşti

Antalya'da Dördüncü FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali, ünlü şeflerin katılımıyla büyük ilgi gördü. Festivalde, atölye çalışmaları, paneller ve çeşitli lezzetlerin sunulduğu stantlar yer aldı.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali, ünlü şefleri ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde, workshop, panel ve söyleşiler yapıldı.

Festival alanında kentin marka işletmelerince kurulan stantlarda çeşitli lezzetler sunuldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, şef Ömür Akkor ve Çiğdem Seferoğlu yemek sunumlarında ziyaretçilerle bir araya geldi.

Programcı İdil Yazar, kentin yerel lezzetleriyle sağlıklı ve besleyici tarifleri misafirlerle paylaştı. Şef Arda Türkmen, festivalde "Zeytin Piyazı" hazırladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, burada yaptığı konuşmada, festivale gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Antalya'nın artık bir gastronomi şehri olduğunu vurgulayan Böcek, "Antalya'mızın yerel lezzetlerini tüm dünyaya aktarmaya çalışıyoruz. Antalya'nın tüm bileşenleri turizmi 12 aya yaymaya çalışıyor. Gastronomi de bu adımlardan bir tanesidir. Kentimiz her mevsim gastronomi festivaline uygun bir şehir." ifadesini kullandı.

Festivalde, Muhittin Böcek ve MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın katılımıyla "Antalya'nın Mutfak Zenginliği" konulu söyleşi yapıldı.

Yalçınkaya, bu tür etkinliklerin devamının gelmediğini ancak Antalya'nın bu işi çok güzel yaptığını belirtti.

Antalya'nın gastronomi festivaline ilginin çok yoğun olduğunu kaydeden Yalçınkaya, "Böyle önemli bir turizm şehrinde gastronomi olmazsa olmazdır. Artık bu festivalle birlikte büyük bir eksiklik giderildi. Böyle etkinlikler önemli markalar ortaya çıkarıyor." ifadesini kullandı.

MasterChef Somer Sivrioğlu, "Antalya Ürünleri ile Uluslararası Mutfaklarda Yer Almak" konulu söyleşiye katıldı.

Festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

Fiyat kurnazlığı affedilmedi! 5 zincir markete rekor para cezası
Canlı anlatım! Dev maçta karşılıklı ataklar! Tempo inanılmaz

Dev maçta tempo çok yüksek! Kaçan goller inanılmaz
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.