Antalya'da Deniz Temizliği İçin 'Çöp Kapar' Robotlar

Antalya'da marina ile balıkçı barınaklarında denizlerin temiz tutulması ve kirliliğinin önlenmesi için "Çöp Kapar" adı verilen robot kullanılmaya başlandı.

Kent sakinlerinin yanı sıra milyonlarca yerli ve yabancı turistin yaz aylarında doldurduğu Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 640 kilometrelik sahil şeridinde denizlerdeki atıkların önlenmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Antalya Valiliği ve Antalya Deniz Ticaret Odasının işbirliğiyle marina ve balıkçı barınaklarında deniz yüzeyindeki atıkların temizlenmesi için uzaktan kumandayla yönlendirilen robot kullanılıyor.

Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, AA muhabirine, oda olarak denizin temiz tutulması ve bilinçsizce atılan atıkların temizlenmesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Atıkların temizlenmesi için uzaktan kumandalı "Çöp Kapar" robotlarının alımlarına başladıklarını belirten Çetin, "Sıfır Atık Projesi kapsamında marinaların, balıkçı barınaklarının ve açıklardaki atıkların temizlenmesi için çalışıyoruz çünkü denizlerimizi temiz tutmamız gerekiyor. Marina girişleri, balıkçı barınaklarının içi, tekne yanaşma yerlerinde denizimizi temiz tutmak amaçlı böyle bir çalışmamız var." dedi.

Çetin, robotların denizlerde bazı noktalarda kullanmaya başlandığını, ilerleyen süreçte daha fazla robotla, daha geniş deniz yüzeyinde atık temizliği yapacaklarını kaydetti.

"Robot sadece su yüzeyi temizliği yapıyor"

Robotun yetkili biri tarafından uzaktan kumandayla yönlendirildiğini anlatan Çetin, sözlerine şöyle devam etti:

"Çöp Kapar robotu deniz yüzeyinde herhangi bir atık fark edildiği zaman gidip onu alacak, arkasında deposu var ve atıkları oraya biriktirecek. Özellikle marina ve barınaklarda, tekne yanaşma yerlerinde bunları yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Robotumuz sadece su yüzeyi temizliği yapıyor. Deniz yüzeyinde görülen pet şişe, ambalaj yani denizlerimizi kirleten bütün atıkları robot yardımıyla temizlemeye çalışacağız. Bunun yanında Valiliğimiz başkanlığında dalgıçlarımızın destekleriyle deniz dibi temizliği çalışmaları da yapıyoruz."

Çetin, hem denizlerin ekosisteminin korunması hem de birçok insanın geçimini sağlaması amacıyla kirliliğin önlenmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Tatilcilere ve denizcilere uyarıda bulunan Çetin, "Kirletilen denizin temizlenmesi çok zor. Ben bütün üyelerimize, denizcilere ve vatandaşlarımıza önemle rica ediyorum, çöpümüzü lütfen denize bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA