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Antalya'da Deniz Kirliliğine Neden Olan Arıtma Tesisi İçin Cezai İşlem Uygulandı

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Antalya'nın Konaklı beldesi ile Damlataş Plajı mevkisinde denizde kirliliğe neden olan arıtma tesisiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 TL ceza uyguladı. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Antalya'nın Konaklı beldesi ile Damlataş Plajı mevkisinde denizde kirliliğe neden olan arıtma tesisiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 TL ceza uyguladı. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait deniz deşarjı hattında, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibi tarafından su altı incelemesi yapıldı. Hattın çıkış noktasında koyu renkli ve kirletici özellikte atık su çıkışı olduğu tespit edildi. Aynı gün Damlataş Plajı mevkisinde de yağmur suyu kanalına ait deşarj noktasında benzer görüntüler kaydedildi.

KAÇAK BAĞLANTILAR TESPİT EDİLDİ

Bakanlığa gelen ihbarın ardından Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetim ekipleri bölgeye sevk edildi. Tesisin, standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı belirlendi ve akış durduruldu. Ayrıca, Damlataş Plajı mevkisindeki yağmur suyu hattına kaçak bağlantılar yapıldığı tespit edildi. Bu bağlantıların kesilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Yaşanan kirlilik sebebiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 TL ceza kesildi. Ayrıca konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlık ekipleri tarafından denizden yeniden alınan numuneler analiz edildi ve deniz suyu değerlerinin normale döndüğü belirlendi. Bölgede İl Müdürlüğü ekiplerinin denetim ve incelemesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı İklim Değişikliği Konaklı Beldesi Konaklı Antalya Güncel Haberler

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