Antalya'da Dağda Mahsur Kalan Gençler Kurtarıldı

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde dağlık alanda yürüyüşe çıkan Gökhan D. (17) ve Abdullah D.(18), mahsur kaldıkları yerden AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Çağlarca Mahallesi'nde meydana geldi. Arapuçtu dağına yürüyüşe çıkan Gökhan D. ve arkadaşı Abdullah D., zirveye ulaştıktan sonra inişe geçti. İki arkadaş sarp ve engebeli arazide mahsur kalınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Durumlarının iyi olduğunu belirten Gökhan D. ve Abdullah D.'nin bulunduğu yeri belirleyen ekipler gençlerin yanına gitmeye başladı. Kısa sürede gençlere ulaşan ekipler, kurtarma çalışmalarına başladı. AFAD ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla gençleri mahsur kaldığı yerden kurtararak jandarma ekiplerine teslim etti. Gökhan D. ve arkadaşı Abdullah D.'nin kurtarılma anı ise ekiplerin kask kamerasıyla kaydedildi.

HABER: Adem Akalan, Antalyta-