BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında hazırlanan Ukrayna pavilyonunda, savaşın çevre ve iklim üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Rusya-Ukrayna savaşında yıkılan evlerden toplanan parçalarla oluşturulan mozaik harita, savaşın bıraktığı izleri gözler önüne serdi.

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında yer alan Ukrayna pavilyonunda, savaşın yalnızca insan yaşamına değil, çevreye ve iklime verdiği zarara da dikkat çekildi. Pavilyonda sergilenen ve savaşta yıkılan evlerin enkazından toplanan küçük parçalarla hazırlanan mozaik harita, ziyaretçilere savaşın geride bıraktığı yıkımı anlattı. Ukrayna'nın Mariupol kentindeki yıkımı simgeleyen harita, savaşın izlerini taşıyan parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturuldu.

'BU KÜÇÜCÜK PARÇACIKLAR İKİ AY ÖNCE EVDİ'

Ukrayna pavilyonunda görevli Katerina Bibik, "Bu haritayı küçücük parçalardan mozaik halinde yaptık. Mariupol diye bir şehrimiz var. Orası şu an çok kötü bir halde. Bu küçücük parçacıklar iki ay önce evlerdi. Ukrayna'daki insanlar yıkılmış evlerin parçalarını topladı. Bunlardan mozaik halinde haritamızın sınırlarını yaptılar" diye konuştu.

'SAVAŞ İKLİMİMİZE ÇOK ZARAR VERİYOR'

Pavilyonda, Ukrayna'nın kültürünü ve iklim sorunlarını ziyaretçilere anlattıklarını belirten Bibik, "Bizim iklimimiz savaş öncesinde hiç sıkıntılı değildi. Ama savaş iklimimize çok zarar veriyor. Hem suya radyasyon veriyor hem de karbondioksit salımına neden oluyor. Bizim iklimimizin asıl sıkıntısı bu savaş" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DAN DÜNYAYA MESAJ

Enkaz parçalarından hazırlanan haritanın Ukrayna halkının dayanışmasını simgelediğini ifade eden Bibik, "Bunu dünyaya göstermeye çalışıyoruz. Şu an biz çok kötü haldeyiz. Ama bizim hala birleşik olmak ve kendimizden bir şey yapmak için gücümüz var. Asıl bizim dünyaya mesajımız bu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı