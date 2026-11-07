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Antalya'da COP31 liderlerine yöresel reçeller logolu ambalajlarda hazırlandı

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Antalya'da COP31 liderlerine yöresel reçeller logolu ambalajlarda hazırlandı Haber Videosunu İzle
Antalya'da COP31 liderlerine yöresel reçeller logolu ambalajlarda hazırlandı
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Antalya Valiliği koordinatörlüğünde COP31 için turunç, bergamot ve karyağdı armudundan logolu çevreci ambalajlarda reçeller hazırlandı. Reçeller ahşap kutularda devlet başkanlarına ve misafirlere hediye edilecek; yanında Manavgat tahini, pekmez ve Side nar ekşisi ikram edilecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) için "Cop31 Türkiye Antalya" logolu çevreci ambalajlarda kentin yöresel turunç, bergamot, karyağdı armudu reçelleri hazırlandı.

Küresel iklim politikalarının geleceğini şekillendirecek COP31 için turizm kenti Antalya'da her alanda hummalı bir çalışma yürütülüyor. 196 ülkeden devlet yetkilileri, delegasyonlar ve müzakere ekiplerinin bir araya geleceği organizasyon için kamu kuruluşları, özel sektör, sivil toplum örgütlerinin işbirliğinde Antalya'yı yansıtan hediyelik eşyalardan ikram edilecek yemeklere kadar her sektörde COP31 seferberliği yapılıyor.

Antalya Valiliğinin koordinatörlüğünde COP31'e katılacak liderler için kentin yöresel lezzetleri olan turunç, bergamot ve karyağdı armudundan "COP31 Türkiye Antalya" logolu reçeller hazırlandı.

Üretim yeri, üretim yöntemi ve ürün özelliklerine ilişkin bilgileri içeren karekodların bulunduğu cam şişelerdeki reçeller???????, ahşap kutular içerisinde katılımcılara hediye edilecek. Reçellerin yanında Manavgat'ın "altın susamından" yapılmış tahin ile pekmez ve Side'nin nar ekşisi de ikram edilecek.

Ürünler ahşap kutuda hediye edilecek

Kentte 37 yıllık geçmişe sahip firmanın ikinci kuşak temsilcisi Ebru Kocaacar, AA muhabirine, COP31'i hem iklim açısından atılacak adımlar hem de kentin, ülkenin tanıtımı için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Kent genelinde her kesimden insanların COP31'e hazırlandığını dile getiren Kocaacar, "Misafirlerimiz için hem Antalya'nın hem de Anadolu'nun kadim kültüründen, geçmişimizden, hikayelerimizden gelen ürünlerimizi anlatacak bir seçki hazırladık. Bunları hazırlarken COP31'in özüne, dikkat edilmesi gereken çevreci duruşa önem gösterdik. Genelde de böyle bir önemi gösteren duruşumuz var." dedi.

Seçkide Antalya'nın coğrafi işaret tescilli ürünlerine yer verdiklerini aktaran Kocaacar, turunç, bergamot ve Korkuteli ilçesine özgü karyağdı armudundan reçeller, Side bölgesinin meşhur narından nar ekşisi, Manavgat'ın tescilli altın susamından tahin ve pekmez hazırladıklarını belirtti.

Kocaacar, üzerinde "Antalya Valiliği" ile "COP31 Türkiye Antalya" logolarının bulunduğu ürünleri, COP31 doğasına uygun ahşap kutulara yerleştirdiklerini söyledi.

Kutuların devlet başkanlarına ve misafirlere hediye edileceğini anlatan Kocaacar, "Ürünler tamamen Antalya'yı, Akdeniz'i ve Anadolu topraklarının bereketini yansıtıyor. COP31'e uygun çevreye duyarlı sunumlarımızda ahşap ve dönüştürülebilir içeriğe önem verdik. Zaten ürünlerimiz cam kavanozlarda, metal kapaklarda gidiyordu, COP31 ile de birebir örtüştü." diye konuştu.

Kaynak: AA
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