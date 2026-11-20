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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ( Cop31 ) kapsamında oluşturulan Türkiye İklim Okulu'nda düzenlenen etkinlikte gençler, iklim temalı girişim fikirlerini jüri önünde sundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İklim Okulu, Antalya'da düzenlenen Cop31'in son gününde de gençleri ve çocukları ağırladı.

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi'nin (ETKİM) Genç Girişimci Programı kapsamında düzenlenen kampın finalinde, COP31 temalı 20 girişim fikrini jüri önünde sundu.

Takımlar, sunumlarında problem, çözüm, hedef kitle, değer önerisi, pazar büyüklüğü ve iş modelini anlattı.

Dereceye giren ekiplere ve Türkiye finaline katılacak takımlara sertifika ve ödüller takdim edildi.

Türkiye İklim Okulu'nda ayrıca iklim farkındalığını artırmak üzere oyunlaştırma tabanlı olarak geliştirilen İklim Terimleri Sözlüğü uygulaması, İklim Deneyimi Alanı'nda öğrencilerle buluştu.

Teknoloji alanında da girişimci öğrenciler tarafından geliştirilen projeler ziyaretçilere tanıtıldı.

Konferansın son günü atölye etkinliklerine de devam edildi.

"İklim değişikliği ve Türk mitolojisi" atölyesinde Türk mitolojisinde doğa, geri dönüşüm, yeşil beceriler ve teknoloji temelli çevre çözümlerini odağına alan etkinlikler yapıldı. Geri dönüşüm etkinliklerinde çocuklar eğlenerek öğrendi.

Kaynak: AA