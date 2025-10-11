Haberler

Antalya'da Cinsel İstismar Davasında 10 Yıl Hapis Cezası

Antalya'da 9 yaşındaki L.S.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen site görevlisi İbrahim A., ilk duruşmada 10 yıl hapse mahkum edildi. Olay, çocuğun anahtarını teslim ettiği İbrahim A. tarafından istismar edilmesiyle başladı.

ANTALYA'da 9 yaşındaki L.S.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen site görevlisi İbrahim A. (27), ilk duruşmada, '12 yaşından küçük çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 10 yıl hapse mahkum edildi.

Olay, 2 Aralık 2024'te Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Ö.D., oturduğu sitenin görevlisi İbrahim A.'ya işi olduğunu belirterek, okuldan dönen kızına vermesi için evinin anahtarını teslim etti. Okuldan dönen L.S.'ye anahtarı teslim eden İbrahim A., çocuğun eve girmesinden kısa süre sonra kendisi de peşinden giderek cinsel istismarda bulundu. 7 Aralık'ta L.S., bir sohbet anında annesi Ö.D.'ye olay günü yaşadıklarını ağzından kaçırdı. Anne Ö.D., duydukları karşısında şoke oldu ve site görevlisi İbrahim A.'nın bulunduğu ofise giderek saldırdı. Yaşananların ardından anne Ö.D., İbrahim A.'dan şikayetçi oldu. İbrahim A. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'SANIK CEZASIZ KALMADI'

Davada dün ilk kez hakim karşısına çıkan İbrahim A., suçlamaları reddederek, beraat talep etti. Mağdur L.S. pedagog eşliğinde olayı anlattı. Mahkeme heyeti, tüm beyanlar ve delilleri değerlendirerek sanık İbrahim A.'nın '12 yaşından küçük çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçunu işlediğine hükmetti ve 10 yıl hapis cezası verdi. Duruşma sonrası anne Ö.D. ve avukatı Demet Burcu Ünal, sanığın cezasız kalmadığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
