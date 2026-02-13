Nesli tehdit altındaki 'boğa vatozu' Antalya'da sürü halinde ağa takıldı

Antalya'da nesli kritik seviyede bulunan "boğa vatozu"nun bir balıkçının ağına sürü halinde takılması bilim dünyasına sunulacak.

Muratpaşa ilçesi falezler açıklarına attığı ağı toplayan balıkçı Zeki Büyükakın, 35 "boğa vatozu" yakaladı.

Sürü halinde vatoz yakalamanın şaşkınlığını yaşayan Büyükakın, vatozların hayatta olanlarını denize geri bıraktı.

Büyükakın'ın çektiği videoları ilettiği Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine, boğa vatozlarının Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) dünya ölçeğinde "Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi"nde yer aldığını söyledi.

"Çok rastlamadığımız bir durum"

Boğa vatozlarının genellikle tek ya da çift gezdiklerini dile getiren Gökoğlu, sürü halinde gezmelerine ise çok rastlanmadığını kaydetti.

Videoyu izleyince çok şaşırdığını anlatan Gökoğlu, "35 boğa vatozunun da aynı yerde avlanması Antalya Körfezi'nin biyolojik çeşitliliğini göstermesi açısından çok önemli. Balıkçının da bilinçli davranarak canlıları denize salması daha da önemli. Bu balıkların sürü halinde gezdiği literatürde az da olsa var. Antalya Körfezi'nde de sürü oluşturması bu bilimsel çalışmaları destekliyor. Biz de bunun makalesini hazırlıyoruz ve dünyaya bildireceğiz." dedi.

Vatozların denizin dibinden midye, istiridye ve balıklarla beslendiğini anlatan Gökoğlu, "Deniz ekosisteminin besin dengesi açısından vatozlar çok önemli canlılar. Vatozların kuyruğundaki dikeni zehirli. Balıkçıların yakaladığı zaman kuyruğundaki dikene çok dikkat etmesi ve zarar vermeden denize geri bırakması gerekiyor." diye konuştu.

Balıkçı Zeki Büyükakın da boğa vatozlarını 25 metre derinlikte yakaladığını söyledi.

Daha önce birçok kez vatoz yakaladığını ancak boğa vatozu sürüsüne ilk defa denk geldiğini belirten Büyükakın, "Antalya'da nesli tehlike altındaki balıkları araştırdım. O balıklar ağıma denk geldiği an hemen denize salıyorum." ifadelerini kullandı.