Antalya'da "Birlik ve Kardeşlik Buluşmaları" paneli düzenlendi

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Menderes Türel, Terörsüz Türkiye sürecinin bir siyasi mesele olmadığını belirterek, "Siyasi fayda için siyasi mülahazalarla bu meseleyi saptırmak, istismar etmek kimseye yakışmaz." dedi.

Türel, Antalya'da bir otelde düzenlenen "Birlik ve Kardeşlik Buluşmaları Paneli"nin açılışında yaptığı konuşmada, bu buluşmalarla Edirne'den Hakkari'ye kardeşlik ruhunu güçlendirmek istediklerini söyledi.

Herkesin kökeni, inancı ne olursa olsun yaşadığı yerde eşit vatandaş olduğunu hissetmesi gerektiğini vurgulayan Türel, "Terör meselesi 40 yılda 10 binlerce can kaybına neden oldu. 10 binden fazla güvenlik görevlimiz şehit düştü. Terör örgütüne katılmış 40 bin civarında insan da hayatını kaybetti. Bu mesele bir sayı meselesi değildir. Bu meseleyi kan davası gibi görürsek bu acılar unutulmaz, bu yara da kapanmaz." diye konuştu.

Türel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cesur bir vizyonla "Terörsüz Türkiye" süreci adımını attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tarihi fırsatla artık Türkiye'de terör ve etnik mezhebi ayrımcılık meselesi son bulmalıdır. Bunu başardığımız zaman doğudan batıya bütün ülkemiz daha hızlı gelişecektir. Terörsüz Türkiye meselesi bir siyasi mesele değildir. Siyasi fayda için siyasi mülahazalarla bu meseleyi saptırmak, istismar etmek kimseye yakışmaz, insanoğluna hiç yakışmaz."

"Türkiye güvenlik problemlerini geride bırakmış bir ülke"

Eski AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu da TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nda, toplumun her kesiminden birey, aile ve iş insanlarının görüşünün dinlendiğini söyledi.

Önümüzdeki hafta komisyona Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmalar yürüten akademisyenlerin katılacağını anlatan Miroğlu, "Bu süreçte Türkiye'nin hiçbir şekilde endişeye, güvenlik kaygısına kapılmasına gerek yok. Türkiye güvenlik problemlerini geride bırakmış bir ülke. Geçen televizyonda biri, 'Yakında Nusaybin'de o adamlar kendi bayrakları ve İsrail bayraklarıyla yürüyecek' diyor. Böyle bir şey olmayacak. Hiçbir zaman bu coğrafyada İsrail bayrağıyla yürüyen bir Kürt kardeşimizi görmeyeceğiz." diye konuştu.

Miroğlu, 2015'te Mardin'in Midyat ilçesinde şehit düşen polis memurunu anlattığı esnada duygusal anlar yaşadı.

15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği Başkanı Zeki Kılınç ise Türkiye'yi işgal hareketinde bulunanlara 15 Temmuz'da Erdoğan liderliğinde Türk milletinin gereken dersi verdiğini söyledi.

Kendisi de şehit babası olan Kılınç, "Evlatlarımız bu vatanı bize bıraktı. 15 Temmuz'da öyle bir ders verdiler ki Allah onlardan razı olsun. Onlar arkasına bakmadan önden giden yiğitler oldu. Bugün onların arkasından 15 Temmuz sonrası ülkemiz şaha kalktı, dirildi. Bundan böyle bu milleti kimse uyutamayacak. Ömer Halisdemir gibi Muhammet Oğuz Kılınç gibi evlatlar oldukça bu milletin inşallah bileğini kimse bükemeyecek." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, önceki dönem AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Tarhan, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Tuncay Hayta, muhtarlar, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.