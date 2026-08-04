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Antalya'da İnşaatta Ölü Bulundu

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir kişi inşaatta ölü bulundu.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir kişi inşaatta ölü bulundu.

Yeniköy Mahallesi Kırkgöz Caddesi'nde çalışanlar, inşaatın birinci katında bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Erdal Ediz'in (54) hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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