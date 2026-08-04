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Avrupa'dan elenen RAMS Başakşehir'de deprem: 3 isim kadro dışı

Avrupa'dan elenen RAMS Başakşehir'de deprem: 3 isim kadro dışı
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Avrupa'ya erken veda eden RAMSa Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, radikal b,r karar aldı. İstanbul ekibinde Berat Özdemir, Festy Ebosele ve Nuno da Costa'nın kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Inter Turku'ya mağlup olarak Avrupa'ya temmuz ayında veda eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

3 İSİM KADRO DIŞI

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre; Teknik Direktör Nuri Şahin, takımın kadro yapısına yönelik dikkat çeken radikal kararlara imza attı. Teknik heyetin sunduğu rapor doğrultusunda hareket eden genç çalıştırıcının takımın 3 önemli ismi olan Berat Özdemir, Festy Ebosele ve Nuno da Costa'yı kadro dışında bıraktığı belirtildi.

YOLLAR AYRILACAK

Başakşehir yönetiminin, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı kalan bu üç futbolcuyla kısa süre içerisinde yollarını ayırmayı planladığı belirtildi. 

İbrahim Çelik
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