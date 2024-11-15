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Antalya'da Bir Evden 3 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Antalya'da Bir Evden 3 Kamyon Çöp Çıkarıldı
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Kepez ilçesindeki bir evin bahçesinden gelen kötü kokular üzerine yapılan temizlik çalışmasında, zabıta ve polis gözetiminde 3 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, temizlenen evi de dezenfekte etti.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir evin bahçesinden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Kütükçü Mahallesi, 2961 Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, bir evin bahçesinden kokular gelmesi nedeniyle durumu Kepez Belediyesine bildirdi.

Belediye ekipleri, uyarılara rağmen evindeki ve bahçesindeki çöpleri toplanmayınca zabıta ve polis gözetiminde temizlik çalışması yaptı.

Konuttan 3 kamyon dolusu atık çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı da çöplerden arındırılan evi, ilaçlama yaparak, dezenfekte etti.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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