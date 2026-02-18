Haberler

Cinayet şüphelisinden 'Bıçakla saldırdı, kendimi savundum' iddiası

Cinayet şüphelisinden 'Bıçakla saldırdı, kendimi savundum' iddiası
Güncelleme:
Antalya'da evinde tartıştığı internetten tanıştığı genci bıçaklayarak öldüren Yunus Emre Çetin, olayın ardından yakalanarak tutuklandı. Şüpheli, kendini savunmak için cinayeti işlediğini iddia etti.

ANTALYA'da çıkan tartışmada internetten tanıştığı İlhan Çobanoğlu'nu (26) bıçaklayarak öldüren Yunus Emre Çetin (21), emniyetteki ifadesinde, "Evden içeri girer girmez İlhan, bıçakla bana saldırdı. Boğuşunca bıçak yere düştü. Kendimi savunmak için bıçağı alıp vurdum ve kaçtım" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 846 Sokak'taki 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İlhan Çobanoğlu, iddiaya göre bir süre önce internetten tanıştığı Yunus Emre Çetin'i evine davet etti. Akşam saatlerinde bir araya gelen Çobanoğlu ve Yunus Emre Çetin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, çıkan Çetin., mutfaktan aldığı bıçakla Çobanoğlu'nu yüzünden ve sırtından bıçakladı. Çobanoğlu ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. Çobanoğlu'ndan haber alamayıp eve gelen arkadaşları, kapı açılmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

İçeri giren ekipler, evde kanlar içerisinde hareketsiz halde bulunan Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, dairede ve apartman çevresinde detaylı çalışma yaptı. İlhan Çobanoğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Cansız beden, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

2 SAATTE YAKALANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kaçış güzergahını belirledi. Yunus Emre Çetin., olaydan yaklaşık 2 saat sonra Aksu ilçesinde yakalandı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan Çetin, bugün sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen Çetin, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ KABUL ETTİ

Emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini kabul eden Yunus Emre Çetin'in, "Evden içeri girer girmez İlhan, bıçakla bana saldırdı. Boğuşunca bıçak yere düştü. Kendimi savunmak için bıçağı alıp vurdum ve kaçtım" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
6 Milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Olan Kenan'a oldu!