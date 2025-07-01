Antalya'da Bıçakla Öldürülen Kadına Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Antalya'nın Kepez ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 15 Ocak 2024'te birlikte yaşadığı ve 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy'u (26) 17 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Yılmaz Gündüz (37), maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Adli Tıp Kurumunun sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporu okundu.

Savunma yapan sanık, diyeceği bir şeyin olmadığını belirterek, takdirin mahkemeye ait olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz Gündüz'ü "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulanmadı.

Olay

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde, 3 çocuk annesi Burcu Gezersoy ile birlikte yaşadığı Yılmaz Gündüz arasında gece saatlerinde belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, Gündüz tarafından 17 yerinden bıçaklanan Gezersoy, Kepez Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.