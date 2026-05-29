Haberler

Bayramın 3'üncü gününde Konyaaltı Sahili'ndeki yoğunluk dronla görüntülendi

Bayramın 3'üncü gününde Konyaaltı Sahili'ndeki yoğunluk dronla görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı'nın 3. gününde Antalya'da hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşmasıyla Konyaaltı Sahili doldu taştı. Vatandaşlar deniz ve güneşin keyfini çıkarırken, polis ekipleri sahilde güvenlik denetimi yaptı.

KURBAN Bayramı'nın 3'üncü gününde Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte sahilde oluşan yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde de Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte nem oranı yüzde 60 seviyelerinde ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 25 dereceye ulaştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahile gelenler, denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı. Öğle saatlerine doğru Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk artarken, sahil bandında hareketlilik dikkati çekti. Bazı kişiler, güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da serinlemek için denize girdi. Çocuklar kum ve su oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirirken, su sporları yapanlar da güzel görüntüler oluşturdu. Konyaaltı Sahili'ndeki yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

SAHİLDE POLİS UYGULAMASI

Öte yandan, Antalya Emniyet Müdürlüğü Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahilde denetim gerçekleştirdi. Ekiplerin, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu sahil bandında kimlik kontrolü yaptığı ve çeşitli uygulamalar gerçekleştirdiği görüldü. Polis ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sahil boyunca devriye faaliyetlerini sürdürürken, şüpheli görülenlerin de kontrolleri yapıldı. Sahildeki denetimlerin gün boyunca aralıklarla devam ettiği gözlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak

CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu fenomen türküyle karşılayacak
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası

Özgür Özel hakkında gündemi sarsacak iddia

ABD ve İran'dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar

ABD ve İran'dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O gün neler yaşandı? Survivor adasında Sercan'la yakalanan Beyza'dan videolu mesaj

Ağaç altında Sercan ile basılan Beyza'dan videolu mesaj
İstanbul'da fetih coşkusu! Mehteran gösterisine yoğun ilgi

İstanbul'da fetih coşkusu! Mehteran gösterisine yoğun ilgi
Bunu kimse beklemiyordu! Sergen Yalçın'ın koltuğuna dalga geçtiği isim oturuyor

Yorumcuyken dalga geçtiği isim koltuğuna oturuyor
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e Osimhen ayarında golcü

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor!

Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz

Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

Altında rota değişti
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı

Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun'a büyük şok: Soruşturma başlatıldı