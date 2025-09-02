Antalya'da Barışa Çağrı Sergisi Açıldı

Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN) üyelerince dünya barışına dikkati çekmek için 30 eserden oluşan "Barışa Çağrı" sergisi açıldı.

Sanatçıların, Gazze başta olmak üzere dünya barışına dikkati çekmek için farklı tekniklerle yaptığı eserler, ANSAN Fikret Otyam Sanat Parkı'nda sanatseverlerle buluştu.

Sergide, doğal taş mozaik, keçe, çakıl taşı, seramik, yağlı ve akrilik boya çalışmalarından oluşan 30 eser yer aldı.

Dernek üyesi mozaik sanatçısı Nejla Sarı, burada yaptığı konuşmada, sergiyi 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne özel açtıklarını söyledi.

Özellikle Gazze'deki savaşla dikkati çekmeyi amaçladıklarını vurgulayan Sarı, "Böyle bir sergi açarak tüm arkadaşlarımızla barış gününü kutlamak ve savaşa dikkat çekmek istedik. Umarım sesimizi duyurabiliriz. Dünyada barış istiyoruz." diye konuştu.

Dernek üyesi çakıl taşı sanatçısı Sophia Eyüboğlu Ügümü de sanatın en güçlü sesi ve ifade şeklinin barış teması olduğunu, sanatın bu konuda çok güçlü bir anlatım sunduğunu dile getirdi.

Dünyayı, sanat yoluyla barışla yoğrulmuş bir hale çevirmeye çalıştıklarını aktaran Ügümü, şunları kaydetti:

"Hani bir söz vardır, 'barışla yoğrulmuş bir dünya, barışın en güzel resmidir' diye. Buna inanarak yola çıktık ve böyle bir sergi hazırlığı yaptık. Umarım dünyaya barış dileklerimiz evrene iletilir. Her bir fırça darbesi, her bir dokunuş, her bir duygu aslında dünyada barışın var olabileceğini bize fısıldıyor."

Sergi, 13 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.