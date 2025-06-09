Antalya'da Bahçedeki Odunlukta Yangın Çıktı, İtfaiye Zamanında Müdahale Etti

ANTALYA'da müstakil evin bahçesindeki odunlukta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Eline aldığı keserle yangın söndürme çalışmalarına yardım etmek isteyen ev sahibi İlyas Göçer'i (79) itfaiyeciler uzaklaştırdı.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3390 Sokak'taki müstakil evin bahçesindeki bağımsız odunluk bölümünde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden İlyas Göçer ve komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler yangına müdahale ederken, polis de çevre güvenliğini sağladı. İtfaiyeciler, yangının evin altındaki ahıra sıçramasını önlemeye çalışırken, kendilerine yardım etmek isteyen İlyas Göçer ise eline aldığı keserle ahır kapısını kırmak istedi. İtfaiyeciler, alevlerin olduğu kısma gelen Göçer'e, "Dayı sen gelme biz buradayız. Sen de yaralandıktan sonra bir anlamı yok. Sen şu köşeye geçerek orada bekle ve buraya gelme" dedi.

Yaralanma riskine karşı itfaiyecilerin uzaklaştırdığı İlyas Göçer, "Yangının nasıl çıktığından hiç haberim yok. Namaz kılıyordum, komşular çağırdı bir anda koşarak gittim. Yangın büyüseydi biz de evde yanabilirdik. Eve sıçramadı, odunluk yandı. Elimde keserle ben de ahırın kapısını açmaya çalıyordum, itfaiye beni uzaklaştırdı. Elimde o yüzden keser vardı" dedi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü, yaralanan ise olmadı. Ekipler odunluğun zarar gördüğü yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Adem AKALAN - Aysu DURSUN Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,