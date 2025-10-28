Haberler

Antalya'da Avukat Enver Kaynak Evinde Ölü Bulundu

72 yaşındaki avukat Enver Kaynak, bakıcısı tarafından evinde ölü bulundu. Olayın şüpheli olması nedeniyle polis ve sağlık ekipleri incelemelerde bulundu.

ANTALYA'da bakıcısıyla yaşayan avukat Enver Kaynak (72) evinde ölü bulundu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 131 sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Bakıcısıyla beraber yaşayan ve kronik rahatsızlıkları bulunan avukat Enver Kaynak, yaklaşık 1 saat dışarı çıktıktan sonra eve dönen bakıcısı tarafından yerde yüzüstü düşmüş şekilde bulundu. Bakıcısı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Kaynak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibi ölümü şüpheli bulurken, olay yerine suç araştırma ve cinayet büro amirliği ekipleri de sevk edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Enver Kaynak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaynak'ın bakıcısı ise ifade vermek üzere polis ekipleriyle olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
