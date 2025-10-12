Antalya'da 'Art Is Now' Grubundan Resim Atölyesi

Antalya'da resim sanatçılarından oluşan "Art Is Now" grubu, bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali" kapsamında sanat atölyesi gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesince kentin kültür, sanat ve turizmine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen festivalde, çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kaleiçi sokaklarında gerçekleştirilen atölye çalışmasında, grupta yer alan 25 sanatçı akrilik resim çalışması yaptı.

Grup üyelerinden ressam Berrin İlhan, festivalin 10. yılını yaptıkları çalışmalarla kutladıklarını söyledi.

Üyelerin her birinin özgün ve farklı disiplinlerde çalışmalar ürettiğini aktaran ilhan, şunları kaydetti:

"Yağlı boya ve akrilikle çalışıyorum. Yaklaşık 30 yıldır resim yapan biriyim. Festival kapsamında yaptığımız çalışmaları festival sonunda sergileyeceğiz. Bu festivale epeydir katılıyorum. Daha önce başka ekiplerle katıldım o zamanlar da resimler yaptım. Belediyenin bize sağladığı bu imkanlar gayet güzel, onlara da teşekkür ederiz."

Uluslararası Kaleiçi Old Town festivali bugün sona erecek.