Yangında dairede mahsur kalan kedi 'Duman'ı itfaiye kurtardı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın dubleks katında çıkan yangında, itfaiye ekibi 'Duman' isimli kediyi kurtardı. Yangında daire kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmaması sevindirici oldu.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde 4 katlı apartmanın dubleks katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan 'Duman' isimli kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4866 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın dubleks katında, dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Ev sahibinin evde olmadığı sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Yükselen dumanı fark eden mahallelinin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcadı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında dairede büyük çapta zarar oluştu.

KEDİ 'DUMAN' KURTARILDI

Yangın sırasında isminin 'Duman' olduğu öğrenilen kedi itfaiye ekipleri tarafından fark edilerek evden çıkarıldı. Dumandan etkilenmemesi için ekipler tarafından güvenli alana alınan kediye mahalleli sahip çıktı. Kedi, tedavisi yapılmak üzere veterinere götürüldü.

'CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN'

Mahalleli İlkay Akcabelen, yangının nasıl çıktığını bilmediklerini belirterek, "Yangın olduğunu duyunca hemen dışarı çıktık. Herkes toplandı. Önce araçlar çekildi, ardından itfaiyeye haber verildi. İtfaiye kısa sürede gelerek yangına müdahale etti ve söndürdü. Bildiğimiz kadarıyla içeride kimse yoktu. Kimsenin yaralanmaması sevindirici, cana geleceğine mala gelsin" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
