Haberler

Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 2'si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

Fabrikalar Mahallesi Necip Nogay Caddesi'nde bir binanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a İran'dan karşı hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı

Türkiye'den savaşa hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü

Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor

Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor
Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi

Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi