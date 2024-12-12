Antalya'da Apartman Yangını: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Merkez Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki 9 katlı bir apartmanın ikinci katından alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kısa süreli paniğe neden olan yangın nedeniyle apartman sakinleri, çevredekilerin de yardımıyla tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangına uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişinin neden olduğu iddia edildi.

Yangında kullanılamaz hale gelen dairede yaşayan Dudu K. "Bir evladım var benim. Uyuşturucudan kafayı yedi 31 yaşında. Hepsini kurtarın." dedi.