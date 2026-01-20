Haberler

Antalya'da amatör balıkçılar için turnuva düzenlendi

07 ASOBDER 1. Antalya Surf Casting Turnuvası, amatör balıkçıların en büyük balığı yakalamak için mücadele ettiği bir etkinlikte bir araya geldi. Belediye Başkanı Ümit Uysal, yarışmayı başlatarak amatör balıkçılığın doğa sevgisi ve yaşam zevki üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

Antalya'da amatör balıkçılar, 07 ASOBDER 1. Antalya Surf Casting Turnuvası'nda bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, oltasını denize atarak yarışmayı başlattı.

Amatör balıkçılığın yalnızca bir hobi olmanın ötesinde hem doğa sevgisini hem de yaşam zevkini artıran spor olduğunu belirten Uysal, "İnsanların hayatın sıkıntılarından uzaklaştığı, doğayı hissettiği, sportif alanlarda kendilerini geliştirdikleri, Antalya'mızın güzelliklerini yaşadıkları aynı zamanda da turizm aktivitelerine katkı sunan bu etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

Turnuvada amatör olta balıkçıları, iki gün boyunca en büyük balığı tutmak için mücadele etti.

Muratpaşa Belediyesinin ana sponsorluğunda gerçekleşen turnuva, bölgedeki amatör balıkçılık kültürünün gelişmesine katkı sağlarken, deniz ekosisteminin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Güncel
