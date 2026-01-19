Haberler

Kardeş cinayetinde aynı aileden 7 şüpheli adliyede

Güncelleme:
Antalya'da, Mehmet Emin Uluğtekin'in ağabeyi Vedat Uluğtekin'i öldürmesi ve diğer ağabeyinin eşini yaralaması sonrası 7 kişi gözaltına alındı. Olayın 'namus' meselesi yüzünden gerçekleştiği bildirildi.

ANTALYA'da ağabeyi Vedat Uluğtekin'i (30) öldürüp, diğer ağabeyinin eşi Zöhre Uluğtekin'i (35) yaralayan Mehmet Emin Uluğtekin'in (25) ardından 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 16 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Site bahçesine giden Mehmet Emin Uluğtekin, otomobille gelen ağabeyi Vedat Uluğtekin ve diğer ağabeyinin eşi Zöhre Uluğtekin'i beklemeye başladı. Uluğtekin, bahçeye gelen Vedat Uluğtekin ile Zöhre Uluğtekin'e, tabancayla ateş açtı. Vedat Uluğtekin'i kafa, boyun ve karnından; Zöhre Uluğtekin'i ise boyun ve çene kısmından vuran Mehmet Emin Uluğtekin kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Vedat Uluğtekin, kurtarılamadı. Olay yerinden uzaklaştıktan sonra silahını bölgedeki bir kanala atan Mehmet Emin Uluğtekin, Kepez Hal Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Polis, suç aleti tabancayı da bularak el koydu.

CİNAYETİN GEREKÇESİ 'NAMUS'

Cinayeti itiraf eden Mehmet Emin Uluğtekin'in ilk ifadesinde, "Namus meselesinden dolayı işledim. Abim ve diğer abimin eşi arasında ilişki olduğunu öğrendim. Kendime yediremedim, olayı gerçekleştirmeye karar verip, cinayeti işledim" dediği öğrenildi.

7 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Emniyet güçleri, Mehmet Emin Uluğtekin'in yanı sıra babası Mehmet U., annesi Hatice U., kardeşleri Burhan U., Şahin U. ile Sultan Y. ve Gurbet K.'i gözaltına aldı. 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Zöhre Uluğtekin'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

