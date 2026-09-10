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Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi öncesi toplantı düzenlendi

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- Vali Hulusi Şahin: "Toplantıda Antalya'nın organizasyon sürecindeki görev ve sorumluluklarını konuştuk"

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında 77. Uluslararası Uzay (IAC) Kongresi Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, en önemli uzay organizasyonlarından biri olan 77. IAC, 5-9 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilecek. Kongre öncesi hazırlıklar, İl Emniyet Müdürlüğündeki koordinasyon toplantısında ele alındı.

Toplantıda, organizasyonun başarılı şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kamu kurumları, yerel yönetimler ve ilgili kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon çalışmaları ele alındı.

Antalya'nın büyük organizasyonlar konusunda tecrübeli bir şehir olduğunu, bu organizasyonun da üstesinden geleceğini anlatan Şahin, "Antalya önümüzdeki günlerde 77. Uluslararası Uzay Kongresi ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Toplantıda, Antalya'nın organizasyon sürecindeki görev ve sorumluluklarını konuştuk." ifadesini kullandı.

Programda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ile organizasyon paydaşları tarafından kongreye ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Şahin'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Hacıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Akdeniz Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Şükrü Özen, Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin, Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Kuzu, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Saha İstanbul Genel Sekreteri Muttalip Tütüncü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Danışmanı Emine Doğrukök, vali yardımcıları, kaymakamlar ile kamu kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA
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